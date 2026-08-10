Ratnamani Metals Tubes präsentierte Quartalsergebnisse

Ratnamani Metals Tubes hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 11.72 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ratnamani Metals Tubes 18.81 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15.63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.52 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch