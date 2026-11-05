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05.11.2026 11:05:18
RATIONAL-Aktie stark: Margenprognose dank US-Zollsenkung erhöht
Niedrigere US-Zölle und ein robustes Europageschäft haben RATIONAL im dritten Quartal ein Umsatz- und Gewinnwachstum beschert.
So rechnet RATIONAL nun mit einem Umsatzplus im unteren Bereich der Prognosespanne, die ein Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich vorsieht. Der Konzern verwies auf das sehr starke vierte Quartal des Vorjahres.
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird weiterhin bei 340 bis 360 Millionen Euro gesehen. Die Marge wird nun aber bei 26 bis 27 Prozent statt 25 bis 26 Prozent nach 26,4 Prozent im Vorjahr erwartet. Ein Grund für die Anhebung ist ein Sondereffekt aus einer Zollrückerstattung.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 6 Prozent bzw. währungsbereinigt um 7 Prozent auf 333 Millionen Euro. Das EBIT legte um 13 Prozent auf 91,3 Millionen Euro zu. Die Marge rückte damit auf 27,5 Prozent von 25,9 Prozent vor. Durch die Reduzierung der US-Zollsätze auf 15 Prozent habe man Rückstellungen für US-Zölle reduzieren können, so RATIONAL. Dadurch habe sich im Quartal ein Margeneffekt von über einem Prozentpunkt ergeben. Bereinigt lag die Marge bei 25,4 Prozent. Nach Steuern stieg der Gewinn um 10 Prozent auf 69,4 Millionen Euro.
Analysten hatten im Konsens von Visible-Alpha mit einer Marge von 24,7 Prozent gerechnet.
Die RATIONAL-Aktie steigt im XETRA-Handel um 2,85 Prozent auf 667,50 Euro.
DJG/mgo/kla
DOW JONES
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