Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Ratio Oil Exploration (1992) LP Uts LP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.14 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.100 ILS je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.63 Prozent auf 312.2 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256.7 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch