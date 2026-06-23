Deutsche Telekom Aktie 544230 / US2515661054
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23.06.2026 11:38:00
Rating-Aufwertung für Deutsche Telekom: Fitch wird optimistischer, Aktie zieht an
Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) und das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Deutschen Telekom von BBB+ auf A- angehoben.
T-Mobile US sei ausreichend gereift, um nachhaltig hohe Dividenden zu zahlen und durch umfangreiche Aktienrückkäufe Barmittel an die Aktionäre zurückzugeben. Darüber hinaus prognostiziere die Deutsche Telekom laut ihrer Strategie-Aktualisierung vom Februar bis 2027 einen kumulativen überschüssigen Cashflow von 15 Milliarden Euro, wobei von einem Nettoverschuldungsgrad nahe dem Zielwert von bis zu 2,75x und der Tätigung signifikanter operativer Investitionen ausgegangen werde.
Die Telekom-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,57 Prozent höher bei 26,53 Euro.
DJG/ros/cbr
Dow Jones Newswires
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