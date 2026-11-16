Ratchaburi Electricity Generating zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ratchaburi Electricity Generating hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.02 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ratchaburi Electricity Generating 1.00 THB je Aktie verdient.

Ratchaburi Electricity Generating hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.33 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 146.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.42 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch