Ratch Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ratch Group lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.02 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.00 THB je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 13.33 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.42 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch