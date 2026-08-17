Rasi Electrodes: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rasi Electrodes lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.43 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.400 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176.4 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 9.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194.2 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch