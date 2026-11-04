Rasan Information Technology Company Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rasan Information Technology Company Registered gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Rasan Information Technology Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.42 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.06 SAR je Aktie gewesen.

Rasan Information Technology Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 301.0 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 194.8 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch