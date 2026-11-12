Rasa Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rasa Industries hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30.88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 24.50 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 15.07 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 23.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch