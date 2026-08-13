Rasa Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rasa Industries äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 33.60 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rasa Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 27.91 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rasa Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.71 Milliarden JPY im Vergleich zu 10.47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch