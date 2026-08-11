Ras Resorts Apart Hotels mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ras Resorts Apart Hotels präsentierte am 08.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.40 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.310 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.38 Prozent auf 36.4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch