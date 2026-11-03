Ras Resorts Apart Hotels informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ras Resorts Apart Hotels hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.08 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.120 INR je Aktie erzielt worden.

Ras Resorts Apart Hotels hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26.5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch