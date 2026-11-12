Rare Earths Americas veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Rare Earths Americas gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Rare Earths Americas hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.23 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.230 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch