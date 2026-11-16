RaQualia Pharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

RaQualia Pharma hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.98 JPY. Im Vorjahresquartal waren -8.800 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RaQualia Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 895.4 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 775.1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch