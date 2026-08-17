RaQualia Pharma: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RaQualia Pharma hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 9.26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RaQualia Pharma ein Ergebnis je Aktie von -15.250 JPY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 653.6 Millionen JPY – ein Plus von 14.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RaQualia Pharma 570.6 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch