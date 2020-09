Rapyd lance l'acquisition de cartes en Europe avec l'acceptation intégrée des moyens de paiement locaux en développant son réseau mondial pour soutenir la hausse de la croissance de l'e-commerce

Les entreprises européennes peuvent mettre en œuvre des expériences de paiement numérique et omni-canal et permettre ainsi aux consommateurs de plus de 100 pays de payer par carte, virement bancaire, porte-monnaie électronique et espèces par l'intermédiaire d'un seul fournisseur et d'un seul contrat

LONDRES, le 16 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Rapyd, société mondiale de services fintech, a annoncé aujourd'hui une expansion majeure de sa plate-forme européenne, ajoutant des fonctionnalités d'acquisition de cartes de bout en bout à ses fonctionnalités de paiement de pointe. Rapyd offre désormais les fonctionnalités de paiements avec un système d'ordinateurs interconnectés les plus complètes d'Europe, notamment l'acceptation des cartes par le biais de Mastercard et Visa, et la prise en charge des modes de paiement alternatifs (APM) locaux dans plus de 100 pays, tous accessibles à partir d'une plateforme unique et gérés à partir d'un processus unique de rapprochement des contrats

L'accélération des paiements numériques se poursuit sans relâche alors que les entreprises poursuivent leur passage vers un modèle en ligne, s'étendent encore dans de nouvelles zones géographiques, et que les consommateurs se tournent vers le commerce en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. En ajoutant des fonctionnalités d'acquisition de cartes en ligne entièrement intégrées et en offrant le plus grand nombre d'APM du secteur (plus de 900 modes de paiement locaux sont actuellement pris en charge), la plateforme Rapyd offre le moyen le plus simple pour les entreprises européennes de se développer en ligne au niveau mondial. Cela permet également aux commerçants d'étendre leurs systèmes de points de vente existants pour offrir une expérience de commerce omni-canal intégrée à mesure que les modèles métiers changent et que les préférences d'achat des consommateurs évoluent.

Selon une récente enquête de Forrester 2020 Consumer portant sur le commerce numérique qui a interrogé des milliers de consommateurs sur l'impact de la distanciation sociale, du confinement et d'autres mesures en réponse à la pandémie de COVID-19, celle-ci entraîne une augmentation significative de l'e-commerce. Les commerçants qui peuvent proposer l'acceptation des cartes en ligne et des modes de paiement locaux sont en bonne position pour se développer sur les marchés existants ainsi que pour trouver de nouveaux domaines de croissance et d'expansion régionale et mondiale, alors que le commerce électronique poursuit sa forte expansion.

S'agissant du lancement de capacités d'acceptation des cartes dans toute l'Europe, Sarel Tal, directeur-général adjoint de Rapyd pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a déclaré : « Les commerçants européens sont à la croisée des chemins et doivent adopter pleinement le commerce numérique pour prospérer, car les préférences des consommateurs en matière d'achats et de paiement évoluent rapidement. Pour compenser la perte d'activité en magasin, les commerçants doivent rapidement se développer sur les marchés mondiaux afin de saisir les opportunités de vente transfrontalières, d'améliorer sensiblement leurs taux de conversion et de réduire l'abandon des paniers. Rapyd résout la complexité des paiements et peut même éliminer le nombre de fournisseurs de paiement avec lesquels les commerçants doivent travailler lorsqu'ils mettent en œuvre des plans d'expansion mondiale ».

Rapyd continue d'étendre sa présence mondiale en développant ses capacités intégrées en matière de fintech avec des lancements sur de multiples marchés à l'échelle mondiale. Au cours de l'année écoulée, la société a lancé des fonctionnalités de paiements avec un système d'ordinateurs interconnectés dans plusieurs des plus grands marchés de consommation du monde, notamment au Royaume-Uni, en Inde, au Brésil, au Mexique et à Singapour. L'approche unique de Rapyd permet aux entreprises de l'e-commerce, aux places de marché, aux plateformes technologiques et autres structures d'offrir des capacités de paiement complètes et configurables en fonction des modes de paiement préférés des consommateurs locaux.

Pour en savoir plus sur l'acceptation des cartes et les fonctionnalités de paiement de Rapyd, rendez-vous sur https://www.rapyd.net/collect/

À propos de Rapyd