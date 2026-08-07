Rapport Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rapport Therapeutics präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch