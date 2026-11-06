Rapport Therapeutics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rapport Therapeutics stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Rapport Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.84 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.710 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch