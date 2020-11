Rapport de l'Institut de la statistique du Québec - Un retard de rémunération indécent, alors que les services publics sont à bout de souffle

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Actuellement en négociation pour le renouvellement des conventions collectives de plus de 160 000 travailleuses et travailleurs du secteur public, la CSN estime que le rapport de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) démontre, encore une fois et sans ambiguïté, l'urgence de donner un sérieux coup de barre en matière de rémunération.

« Nous sommes en plein cœur de la négociation et les chiffres révélés par l'enquête annuelle de l'ISQ illustrent amplement la détérioration des conditions salariales dans le secteur public. Il est clair que ce rapport vient appuyer le bien-fondé de nos demandes et il est temps que le gouvernement entende raison et assume ses responsabilités », affirme Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN.

En effet, l'enquête menée par l'ISQ souligne que la rémunération globale des employé-es de l'État (ce qui inclut le salaire, le régime de retraite et les avantages sociaux) affiche un retard alarmant de 9,2 % par rapport à l'ensemble des salarié-es québécois; un retard qui s'est amplifié, puisqu'il était de 6,2 % l'année dernière. Du point de vue strictement salarial, le retard est encore plus manifeste, alors que les employés de l'État gagnent 16,5 % de moins que les autres salariés du Québec.

« C'est tout simplement indécent. Nos services publics étaient déjà en crise avant la pandémie et ils sont actuellement portés à bout de bras par des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs. En ce moment, l'élastique est tendu au maximum et les problèmes de surcharge de travail et de pénurie de main-d'œuvre continuent de fragiliser les services à la population, sans compter l'impact considérable pour les hommes et surtout pour les femmes qui y travaillent, puisqu'elles occupent plus de 75 % des emplois du secteur public », ajoute Caroline Senneville.

En négociation depuis plus d'un an, la CSN estime que l'heure est venue pour le gouvernement Legault de prendre acte de la situation et d'agir en conséquence. Actuellement, les augmentations salariales proposées par le gouvernement sont de 1,75 % en 2020 et en 2021 puis de 1,5 % en 2022.

« C'est une proposition tout simplement déconnectée de la réalité, car comme le démontre le rapport de l'ISQ, les salaires des syndiqué-es ne faisant pas partie du secteur public ont augmenté en moyenne de 2,6 % en 2020. L'offre sur la table ne ferait qu'accentuer l'écart entre les travailleuses et les travailleurs des services publics par rapport aux autres salariés du Québec. Le gouvernement ne peut plus ignorer ce que nous lui soulignons depuis plus d'un an, soit l'urgence d'agir et de soutenir nos services publics en donnant un sérieux coup de barre en matière de rémunération », explique la vice-présidente de la CSN.

La CSN a déposé cet automne une contre-proposition qui revendique une augmentation de 2 $ l'heure pour l'année 2020 et le plus avantageux entre 0,75 $ l'heure ou 2,2 % pour les deux années subséquentes. « Actuellement, les salaires d'un bon nombre de travailleuses et de travailleurs des services publics ne leur permettent pas de vivre décemment. Notre revendication en montants fixes vient directement répondre à cet enjeu, puisque ses impacts sont plus importants pour celles et ceux qui gagnent le moins. Notre demande répond aux besoins réels du personnel des réseaux », conclut Caroline Senneville.

