Rappel des écrans solaires en aérosol Beach Defense et Ultra Sheer de Neutrogena en raison de concentrations élevées de benzène

Produit : Écrans solaires Beach Defense et Ultra Sheer de Neutrogena, pour adultes et pour enfants, en format aérosol.

Écrans solaires Beach Defense et Ultra Sheer de Neutrogena, pour adultes et pour enfants, en format aérosol. Problème : Johnson & Johnson Inc. procède au rappel de tous les lots d'écrans solaires en aérosol Beach Defense et Ultra Sheer de Neutrogena en raison de concentrations élevées de benzène, potentiellement dangereux pour la santé après une utilisation répétée et à long terme.

Johnson & Johnson Inc. procède au rappel de tous les lots d'écrans solaires en aérosol Beach Defense et Ultra Sheer de Neutrogena en raison de concentrations élevées de benzène, potentiellement dangereux pour la santé après une utilisation répétée et à long terme. Ce qu'il faut faire : Cesser d'utiliser les produits visés par le rappel. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiets pour votre santé. Continuez d'utiliser d'autres écrans solaires selon les directives indiquées sur l'étiquette du produit.

Problème

Johnson & Johnson Inc. procède au rappel de tous les lots d'écrans solaires pour enfants et pour adultes Beach Defense et Ultra Sheer de Neutrogena, en format aérosol, après que des tests effectués par la société ont permis de détecter des concentrations élevées de benzène. L'exposition fréquente et à long terme (p. ex. absorption à travers la peau ou par inhalation) à des concentrations élevées de benzène est potentiellement dangereuse pour la santé.

Les êtres humains sont exposés au benzène dans l'air (p. ex. lors de l'inhalation de gaz d'échappement d'une voiture, de la fumée secondaire du tabac et des émissions industrielles). Nous pouvons également être exposés en avalant du benzène ou en l'absorbant par la peau (p. ex. lors du contact avec de l'eau contaminée). Les signes immédiats d'une exposition à une forte concentration de benzène sont la somnolence, des étourdissements, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier et des maux de tête. Bien qu'aucun niveau d'exposition au benzène ne soit sans danger, l'exposition à long terme (pendant un an et plus) et répétée peut avoir de graves conséquences sur la santé, notamment diverses formes de cancer comme la leucémie, l'anémie (faible taux de globules rouges) et l'insuffisance de la moelle osseuse.

Le problème potentiel a été relevé lors d'essais (en anglais seulement) réalisés par la société Valisure (une compagnie américaine indépendante d'assurance de la qualité) qui a détecté de fortes concentrations de benzène dans plusieurs produits de protection solaire et après-soleil aux États-Unis, notamment les produits de Johnson & Johnson Inc. Santé Canada est au courant que des rappels (en anglais seulement) sont en cours aux États-Unis pour la même raison.

Assurer l'innocuité des produits de santé sur lesquels les Canadiens comptent est une priorité pour Santé Canada. Parmi les produits testés par Valisure, Santé Canada a effectué un suivi auprès des sociétés distributrices des produits les plus dangereux (deux parties par million [ppm] et plus de benzène) qui sont également autorisés au Canada. L'évaluation de Santé Canada se poursuit. Elle consiste notamment à déterminer si les écrans solaires et d'autres types de produits (c.-à-d. produits après-soleil) vendus par d'autres sociétés peuvent être touchés au Canada et à analyser le problème afin de déterminer les causes potentielles et des mesures d'atténuation des risques.

Santé Canada insiste sur l'importance pour les Canadiens de continuer d'utiliser des écrans solaires pour se protéger des dommages causés par le soleil. Les rayonnements ultraviolets du soleil peuvent causer le cancer et d'autres effets cutanés.

Santé Canada recommande l'utilisation d'un écran solaire à large spectre (un écran qui offre une protection contre les rayons ultraviolets A et B) avec un facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus pour prévenir les coups de soleil et réduire le risque de développer un cancer de la peau. Quiconque a des antécédents connus de réactions graves à la lumière du soleil devrait éviter de s'exposer au soleil le plus possible et toujours utiliser un écran solaire et d'autres mesures de protection solaire.

Si d'autres produits ou préoccupations relatives à l'innocuité des produits sont découverts, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne.

Produits touchés

Nom du produit DIN No de lot Date d'expiration Écran solaire en aérosol pour enfants Beach

Defense de Neutrogena, FPS 60 02420953 05220E01 01/2022 03020E05 12/2021 Écran solaire en bruine corporelle Ultra Sheer

de Neutrogena, FPS 30 02486474 09021E04 02/2023 01821E01 12/2022 04721E02 01/2023 04920E09 01/2022 28920E12 09/2022 29819E03 09/2021 29919E03 09/2021 33520E13 10/2022 33620E13 10/2022 33819E05 11/2021 Écran solaire en bruine corporelle Ultra Sheer

de Neutrogena, FPS 30 02301563 33718F05 11/2021 33818F04 11/2021 Écran solaire en bruine corporelle Ultra Sheer

de Neutrogena, FPS 45 02487942 30119E04 09/2021 29919E04 09/2021 35219E06 11/2021 29420E05 09/2022 01921E02 12/2022 35319E06 11/2021 09221E04 03/2023 Écran solaire en bruine corporelle Ultra Sheer

de Neutrogena, FPS 45 02301571 33218F18 10/2021 33418F19 10/2021 Écran solaire en bruine corporelle Ultra Sheer

de Neutrogena, FPS 60 02502526 08821E01 02/2023 08621E01 02/2023 13121E01 04/2023 29520E04 09/2022 29620E04 09/2022 29620E05 09/2022 Écran solaire en bruine corporelle Ultra Sheer

de Neutrogena, FPS 60 02334542 07720E01 02/2022 07620E01 02/2022 35219E03 11/2021 31819E02 10/2021 29819E01 09/2021 29719E01 09/2021 31719E02 10/2021

Ce que vous devez faire

Voici les recommandations de Santé Canada à l'intention des consommateurs, y compris les parents et les gardiens :

Cessez d'utiliser les produits visés par le rappel. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiets pour votre santé.

Continuez d'utiliser d'autres écrans solaires selon les directives indiquées sur l'étiquette du produit.

Communiquez avec Johnson & Johnson Inc. en composant sans frais le 1-800-458-1673, si vous avez des questions concernant ce rappel.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Santé Canada recommande fortement l'utilisation d'écrans solaires pour vous protéger contre les rayons UV nocifs et fournit des conseils généraux de sécurité au soleil ainsi que des conseils de sécurité pour les parents.

