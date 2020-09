Rappel de produit : Unités sélectionnées de Rôti de longe de porc assaisonné à saveur d'érable et de pomme, 730 g, vendues au Québec.

BRAMPTON, ON, le 27 sept. 2020 /CNW/ - Par mesure préventive, Les Compagnies Loblaw Limitée procède au rappel d'emballages sélectionnés de Rôti de longe de porc assaisonné à saveur d'érable et de pomme, 730 g, vendus au Québec et portant le CUP erroné : 0 60383 20663 ainsi qu'une date de péremption du 13 octobre 2020, car le produit pourrait contenir un allergène non déclaré (moutarde).

Les produits étaient en vente entre le 15 et le 25 septembre 2020 dans les magasins du Québec suivants : AxepMD, MaxiMD, ProvigoMD, IntermarchéMD et magasins affiliés indépendants.

Toutes les unités touchées ont été retirées des tablettes. Les clients peuvent retourner le produit au comptoir de service à la clientèle de leur magasin d'origine pour obtenir un remboursement complet.

Nous nous excusons de tout inconvénient occasionné par ce rappel. Notre priorité est la santé et la sécurité de nos clients.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée