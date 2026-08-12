Rapid7 hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rapid7 präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.130 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1.55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 210.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 214.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch