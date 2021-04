Rapid Nutrition mit tiefroten Zahlen - Aktie im MInus

Die Gruppe habe den Vertrieb ihrer Nahrungsergänzungsmittel ausgebaut und neue Produkte lanciert, teilte Rapid Nutrition am Donnerstag mit. Der Bruttogewinn betrug in der anderthalbjährigen Periode 2,38 Millionen AUD, doch Kosten zu neuen Vertriebsvereinbarungen und Marketingmassnahmen sowie hohe Abschreibungen führten zu den Verlusten.

Unter dem Strich weist das Unternehmen im Geschäftsbericht nach den hohen Wertberichtigungen einen Verlust von 4,58 Millionen AUD aus. Der sogenannte Comprehensive Loss betrug gar 10,9 Millionen. Auf die Bezahlung einer Dividende werde verzichtet, heisst es im Bericht weiter. Das vorhandene Geld soll in künftiges Wachstum investiert werden.

Das Unternehmen will künftig nach IFRS auf das Jahresende hin berichten und nicht wie bis anhin zur Jahresmitte. Daher fehlen direkte Vergleichszahlen. Zuletzt hatte der Umsatz im Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende Juni) 3,38 Millionen AUD, der Bruttogewinn 2,46 Millionen und der Gewinn 0,54 Millionen betragen.

Das britische Unternehmen hatte Anfang Dezember angekündigt, es wolle sich wieder von der Schweizer Börse zurückziehen. Das entsprechende Gesuch wurde von der Schweizer Börse SIX kurz vor Weihnachten bewilligt. Die Dekotierung der Aktie ist nun für den 23. Juli 2021 vorgesehen.

Am Donnerstag geht es für das Papier von Rapid Nutrition an der SIX zeitweise um 13,33 Prozent abwärts auf 0,091 Euro.

mk/uh

Zürich/London (awp)