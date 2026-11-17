Rapid Micro Biosystems A präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.260 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21.56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 7.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch