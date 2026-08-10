Rapid Micro Biosystems A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rapid Micro Biosystems A hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.27 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Rapid Micro Biosystems A ebenfalls 0.270 USD je Aktie eingebüsst.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 7.3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch