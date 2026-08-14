Rapid Investments: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rapid Investments äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0.07 INR gegenüber 0.740 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23.44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 5.9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch