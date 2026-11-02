Rapid Dose Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Rapid Dose Therapeutics äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Rapid Dose Therapeutics ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 67.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.7 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.2 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch