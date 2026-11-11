Raoom trading Company Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Raoom trading Company Registered präsentierte in der am 08.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.36 SAR. Im Vorjahresquartal waren 0.370 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.0 Millionen SAR – ein Plus von 1.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raoom trading Company Registered 26.6 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch