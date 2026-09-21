Rank Progress legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rank Progress hat am 18.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.10 PLN. Im Vorjahresquartal hatten 0.010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.30 Prozent auf 20.1 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.3 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch