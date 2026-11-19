Ranhill Utilities Bhd Registered veröffentlichte am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0.02 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.020 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 651.5 Millionen MYR – ein Plus von 10.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ranhill Utilities Bhd Registered 589.0 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch