Ranhill Utilities Bhd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ranhill Utilities Bhd Registered gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 504.9 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 657.0 Millionen MYR ausgewiesen.

Ranhill Utilities Bhd Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0.150 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.060 MYR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2.49 Milliarden MYR, während im Vorjahr 2.19 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0.128 MYR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2.53 Milliarden MYR taxiert.

Redaktion finanzen.ch