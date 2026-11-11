Ranger Energy Services A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ranger Energy Services A gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 162.8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 128.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch