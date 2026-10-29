Range Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Range Resources veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Range Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.600 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Range Resources mit einem Umsatz von insgesamt 784.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 655.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19.70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch