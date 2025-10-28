Range Resources Aktie 947129 / US75281A1097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2025 22:20:24
Range Resources Corp. Announces Rise In Q3 Income
(RTTNews) - Range Resources Corp. (RRC) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $144.30 million, or $0.60 per share. This compares with $50.65 million, or $0.21 per share, last year.
Excluding items, Range Resources Corp. reported adjusted earnings of $135.17 million or $0.57 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.7% to $748.52 million from $615.10 million last year.
Range Resources Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $144.30 Mln. vs. $50.65 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.21 last year. -Revenue: $748.52 Mln vs. $615.10 Mln last year.
Nachrichten zu Range Resources Corp.
|
27.10.25
|Ausblick: Range Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Range Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Range Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: Range Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)