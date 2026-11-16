Range Capital Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Range Capital Acquisition A veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch