Rane (Madras): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rane (Madras) hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10.89 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6.70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.42 Milliarden INR – ein Plus von 18.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rane (Madras) 8.81 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch