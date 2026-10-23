Randstad zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Randstad hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Randstad 0.460 EUR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.25 Prozent auf 6.12 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.81 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.719 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 6.05 Milliarden EUR gesehen.

Redaktion finanzen.ch