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23.10.2026 06:37:00
Randstad vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Randstad hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Randstad 0.270 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.79 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.04 Milliarden USD ausgewiesen.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0.410 USD je Aktie sowie einen Umsatz 6.90 Milliarden USD prognostiziert.
Redaktion finanzen.ch
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