Randstad RiseSmart stellt Talent Directories vor

AMSTERDAM, 24. September 2020 /PRNewswire/ -- Randstad RiseSmart, ein weltweit tätiger Anbieter von Outplacement- und Talent Mobility-Lösungen, gab heute die Einführung von firmenspezifischen Talent Directories bekannt, die von Kunden ohne zusätzliche Kosten eingesetzt werden können. Bei der aktuell hohen Arbeitslosigkeit wollen Unternehmen mehr tun, um den Mitarbeitern, die von Entlassungen wegen COVID-19 betroffenen sind, dabei zu helfen, schnell einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Die Talent Directories von RiseSmart sind öffentlich zugängliche, durchsuchbare Websites, die es Arbeitgebern ermöglichen, Profile von Arbeitssuchenden den entsprechenden Personalmanagern zu übermitteln.

„Viele Arbeitgeber wurden von der COVID-19-Pandemie betroffen, so dass Unternehmensleiter zu schwierigen Entscheidungen bezüglich ihrer Belegschaft gezwungen waren, um sich über Wasser zu halten," sagte Dan Davenport, Präsident und General Manager bei Randstad RiseSmart. „Unsere Kunden haben uns gesagt, dass sie mehr tun wollen, um entlassenen Mitarbeitern zu helfen, schnell einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Unsere Produkte sind auf unsere Kunden ausgerichtet - und so entstanden unsere Talent Directories. Unser flexibles Ingenieursteam hat diese Websites in Höchstgeschwindigkeit für unsere Kunden aufgebaut, und unsere Kunden, insbesondere diejenigen ohne ein eigenes Team von Ingenieuren, freuen sich sehr über diese Unterstützung."

Die Nachfrage nach Talent Directories verdeutlicht, wie der Entlassungsprozess transparenter wird, das negative Stigma eines Personalabbaus sich abschwächt, und Arbeitgeber die Möglichkeit erhalten, ihre Marke zu wahren, indem sie weniger auf Wettbewerb setzen, wenn es darum geht, ihre entlassenen Mitarbeiter zu unterstützen.

Arbeitssuchende auf der ganzen Welt wenden sich zunehmend an professionelle Networking-Websites, um offene Stellen zu erkunden und mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Da es jedoch einen Überschuss an Talenten gibt, kann es für Arbeitssuchende schwierig sein, mit den Einstellungsmanagern in Kontakt zu treten, die nach ihren spezifischen Fähigkeiten suchen. Talent Directories bieten Arbeitgebern die Möglichkeit, neue aktive Talente mit Branchenerfahrung aus Unternehmen in ihrem Ökosystem zu finden.

Best-in-Class-Arbeitgeber leben ihre Unternehmenswerte und unterstützen von Entlassungen betroffene Personen, indem sie über Talent Directories dazu beitragen, die Suche nach neuen Talenten zu beschleunigen. Jedes Verzeichnis hat eine eindeutige URL und ist mit dem Firmenlogo versehen. Alle Teilnehmer des RiseSmart Outplacement-Programms haben die Wahl, ihre beruflichen Profile in das RiseSmart Talent Directory ihres ehemaligen Arbeitgebers aufnehmen zu lassen. Berufsprofile können Informationen wie die Berufsbezeichnung eines Teilnehmers, grundlegende Kontaktdaten, eine berufliche Einführung und Links zu ihren sozialen Medien, GitHub und ihrer persönlichen Website enthalten.

„Früher haben Arbeitgeber vielleicht gezögert, Entlassungen bekannt zu machen, oder sie wollen nicht unbedingt, dass Talente bei einem Konkurrenten landen, aber die Pandemie hat zum Umdenken beigetragen," sagte Davenport. „Bei der wirtschaftlichen Erholung wird es notwendig sein, Millionen von Menschen bei der Rückkehr ins Erwerbsleben zu unterstützen, und die Arbeitgeber erkennen die Vorteile, wenn sie ehemaligen Mitarbeitern dabei helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Als Teil von Outplacement-Programmen haben Talent Directories das Potenzial, Arbeitgeber auf der ganzen Welt dabei zu helfen, etwas für ihre ehemaligen Teammitglieder zu tun. Gleichzeitig können Organisationen, die aktuell Mitarbeiter einstellen, die Talente finden, die sie benötigen, um sich an neue geschäftliche Anforderungen anzupassen."

