Rand Worldwide: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rand Worldwide hat am 23.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Rand Worldwide hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.480 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Rand Worldwide mit einem Umsatz von insgesamt 41.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25.03 Prozent verringert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1.31 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.37 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Rand Worldwide im vergangenen Geschäftsjahr 190.63 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rand Worldwide 178.84 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch