Rand Worldwide äusserte sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Rand Worldwide 0.210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.02 Prozent auf 36.3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch