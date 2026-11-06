Rand Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rand Capital hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47.41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit -0.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren -1.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch