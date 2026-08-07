Rand Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rand Capital hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.46 USD, nach -2.600 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 2.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch