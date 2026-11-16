Rana Sugars: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rana Sugars lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.29 INR gegenüber -0.920 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.30 Prozent auf 3.37 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.45 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch