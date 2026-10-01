Ramm Pharma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ramm Pharma hat am 29.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 70.45 Prozent auf 0.3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Ramm Pharma 0.9 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch