Ramky Infrastructure hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ramky Infrastructure hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 5.68 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ramky Infrastructure noch ein Gewinn pro Aktie von 10.75 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4.71 Milliarden INR gegenüber 3.79 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch