Ramkrishna Forgings präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ramkrishna Forgings hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 3.88 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ramkrishna Forgings -0.530 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 14.05 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ramkrishna Forgings 9.08 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch