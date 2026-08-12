Ramco Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ramco Industries gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10.00 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ramco Industries ein EPS von 7.58 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.14 Milliarden INR – ein Plus von 16.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ramco Industries 5.27 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch