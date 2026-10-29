Rambus: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rambus stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.69 USD. Im letzten Jahr hatte Rambus einen Gewinn von 0.440 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 218.3 Millionen USD – ein Plus von 22.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rambus 178.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch