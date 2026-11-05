Ramaco Resources B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ramaco Resources B lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ramaco Resources B ein EPS von -0.050 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24.04 Prozent auf 150.1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch